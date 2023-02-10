Обомлеете: дочь пропавшей без вести звезды «Маленькой Веры» превратилась в красавицу

Александра Табакова тяжело переживала уход отца, режиссера Олега Табакова, из семьи. Узнав, что грязные слухи о связи родителя с Мариной Зудиной оказались правдой, звезда «Маленькой Веры» впала в депрессию. Теперь о ее жизни практически ничего не известно, а вот дочь артистки Полина Лиферс, напротив, не намерена прятаться от широкой общественности.

Некоторое время звездная наследница проживала вместе с матерью и отцом Яном Йозефом Лиферсом в Германии. После развода родителей Полина вернулась вместе с Табаковой в Москву, но не навсегда.

Вскоре внучка именитого режиссера решила переехать обратно к отцу. К слову, она выросла и стала настоящей красавицей, которой удалось наладить и свою карьеру, и личную жизнь.

Как пишет Irma Stream , Паулина Лиферс (именно так ее называют в Германии) трудится в музыкальном театре. В 2020 году она вышла замуж за пианиста и дирижера Адриана Хегера, рядом с которым и нашла свое счастье.