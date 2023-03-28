Обомлеете: что стало с горничной Шварценеггера, родившей ему сына (фото)

Арнольд Шварценеггер всегда производил неизгладимое впечатление на женщин. Актеру приписывают немалое количество интрижек. Как минимум одну из них звезда экрана крутил прямо под носом у своей жены.

Многие не забыли скандальный развод железного Арни с Марией Шрайвер, подарившей ему четырех детей. Расставание супругов было вызвано тем, что актера уличили в связи с горничной Милдерд Баена, которая родила ему сына Джозефа.

После скандала Шварценеггер не отказался от общения с внебрачным наследником. Теперь 22-летнему Джозефу прочат большой успех — он занимается бодибилдингом и тренируется вместе с отцом.

Наследник знаменитости не прячется от широкой общественности. Часто он публикует в Сети личные фото, а недавно показал публике и свою маму. Стоит признать, что годы не пощадили коварную разлучницу: она превратилась в обычную 59-летнюю старушку — ее фигура расплылась, а лицо покрыло морщинами.