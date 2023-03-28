Обомлеете: что стало с горничной Шварценеггера, родившей ему сына (фото)
Увиденное никого не оставит равнодушным.
Арнольд Шварценеггер всегда производил неизгладимое впечатление на женщин. Актеру приписывают немалое количество интрижек. Как минимум одну из них звезда экрана крутил прямо под носом у своей жены.
Многие не забыли скандальный развод железного Арни с Марией Шрайвер, подарившей ему четырех детей. Расставание супругов было вызвано тем, что актера уличили в связи с горничной Милдерд Баена, которая родила ему сына Джозефа.
После скандала Шварценеггер не отказался от общения с внебрачным наследником. Теперь 22-летнему Джозефу прочат большой успех — он занимается бодибилдингом и тренируется вместе с отцом.
Наследник знаменитости не прячется от широкой общественности. Часто он публикует в Сети личные фото, а недавно показал публике и свою маму. Стоит признать, что годы не пощадили коварную разлучницу: она превратилась в обычную 59-летнюю старушку — ее фигура расплылась, а лицо покрыло морщинами.