Обомлеете: что стало с фанаткой Леди Гаги после «Модного приговора» (фото)
Над ней смеялась даже подруга.
На программу «Модный приговор» приходили разные интересные участницы. Одной из самых ярких стала Милена Будницкая, которая, по мнению жюри, явно переборщила с индивидуальностью.
Девушка называла себя фанаткой эксцентричной Леди Гаги, и это пристрастие сказалось на ее имидже. Милена облачалась в яркие лосины, делала вызывающий макияж и не знала меры в стразах и блестках. Однажды ее приятельница Вероника Жук решила, что пора «завязывать» с этим красочным карнавалом, и привела ее на телепередачу «Модный приговор». Подруга заявила, что Милене нужно перестать ориентироваться на стиль поп-звезд, которые тоже могут ошибаться при выборе гардероба.
Стилисты «Модного приговора» взялись за участницу. Они сделали ей короткую стрижку и облачили в довольно сдержанные наряды, хоть и старались подчеркнуть индивидуальность девушки.
Участие в шоу отчасти повлияло на имидж Будницкой. Она стала одеваться более скромно и отказалась от стразового «коктейля» на своей одежде. Правда, Милена по-прежнему обожает яркий макияж, «кричащую» помаду и густо подведенные глаза.