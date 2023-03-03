Обомлеете: что стало с фанаткой Леди Гаги после «Модного приговора» (фото)

На программу «Модный приговор» приходили разные интересные участницы. Одной из самых ярких стала Милена Будницкая , которая, по мнению жюри, явно переборщила с индивидуальностью.

Девушка называла себя фанаткой эксцентричной Леди Гаги, и это пристрастие сказалось на ее имидже. Милена облачалась в яркие лосины, делала вызывающий макияж и не знала меры в стразах и блестках. Однажды ее приятельница Вероника Жук решила, что пора «завязывать» с этим красочным карнавалом, и привела ее на телепередачу «Модный приговор». Подруга заявила, что Милене нужно перестать ориентироваться на стиль поп-звезд, которые тоже могут ошибаться при выборе гардероба.

Стилисты «Модного приговора» взялись за участницу. Они сделали ей короткую стрижку и облачили в довольно сдержанные наряды, хоть и старались подчеркнуть индивидуальность девушки.

Участие в шоу отчасти повлияло на имидж Будницкой. Она стала одеваться более скромно и отказалась от стразового «коктейля» на своей одежде. Правда, Милена по-прежнему обожает яркий макияж, «кричащую» помаду и густо подведенные глаза.