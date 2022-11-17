Обомлеет каждый: что стало с похудевшей на 100 килограммов россиянкой

История Елены Садиковой шокировала зрителей шоу «Взвешенные люди». В ходе проекта участница, вес которой составлял 183 килограмма, смогла избавиться от 100 лишних кило и продолжила худеть после того, как покинула съемочную площадку, скинув еще 22 кило.

На этом участие в различных программах для Садиковой не закончилось. Звезда реалити засветилась в передаче под названием «Красота на миллион», где ей сделали ряд пластических операций по удалению обвисшей кожи. Незадолго до того, как Елена вновь должна была лечь под нож хирурга, она узнала, что беременна в четвертый раз. Ради рождения малыша знаменитость отказалась от шоу.

Роды Садиковой прошли благополучно: она подарила мужу, разменявшему шестой десяток, сына. В беседе с порталом «Выкса.РФ » Елена призналась, что, воспитывая трех дочерей, и подумать не могла, что у нее появится еще один наследник. Как бы там ни было, знаменитость и ее возлюбленный были счастливы вновь стать родителями.

Что же касается фигуры, то худышкой Елену по-прежнему не назовешь: из 100 сброшенных кило 80 вернулись обратно. В своих социальных сетях Садикова призналась, что намерена снова взяться за себя и похудеть.