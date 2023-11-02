Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже

Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже

2 ноября 2023 18:00
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже

Возмущению звезды нет предела.

Клара Новикова прежде не сходила с голубых экранов, но в последнее время не кажет носа на телевидение. В медийном пространстве забили тревогу: мол, артистка пропала, на ее карьере можно поставить жирный крест.

Эти разговоры дошли до знаменитости и возмутили ее до глубины души. Юмористка заявила, что в «разнузданном Интернете» ее оболгали на всю страну. И внесла ясность в слухи о своем исчезновении.

В беседе с «Московским комсомольцем» народная любимица отметила, что она по-прежнему в строю. Телезрители не видят Новикову, потому что юмористические программы убрали из эфира. В остальном же ее творческая деятельность не изменилась.

«Играю спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях», — подчеркнула актриса.

Прокомментировала она и домыслы о своем молодом любовнике. Клара Борисовна заверила всех, что у нее никого нет.

«Мне хорошо в своем новом девичестве», — подытожила звезда.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше