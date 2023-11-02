Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже

Клара Новикова прежде не сходила с голубых экранов, но в последнее время не кажет носа на телевидение. В медийном пространстве забили тревогу: мол, артистка пропала, на ее карьере можно поставить жирный крест.

Эти разговоры дошли до знаменитости и возмутили ее до глубины души. Юмористка заявила, что в «разнузданном Интернете» ее оболгали на всю страну. И внесла ясность в слухи о своем исчезновении.

В беседе с «Московским комсомольцем» народная любимица отметила, что она по-прежнему в строю. Телезрители не видят Новикову, потому что юмористические программы убрали из эфира. В остальном же ее творческая деятельность не изменилась.

«Играю спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях», — подчеркнула актриса.

Прокомментировала она и домыслы о своем молодом любовнике. Клара Борисовна заверила всех, что у нее никого нет.