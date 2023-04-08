Оболгали на весь СССР: что не понравилось цыганам в кинохите «Табор уходит в небо»

Советская драма «Табор уходит в небо», снятая по произведениям Максима Горького, наделала в свое время много шума. Дело в том, что цыганам не понравилось, как режиссер показал их жизнь, тем самым оболгав на всю страну.

Действительно, создатель фильма Эмиль Лотяну не пытался достичь достоверности. Многие сцены режиссер придумал сам, но не учел, что они идут в разрез с цыганскими реалиями. Так, в конце фильма строптивая Рада позволяет себе высмеять Зобара перед всем табором. Этого просто не могло произойти в реальности, потому что ни одна цыганка в здравом уме не пойдет на такое.

Смутила и сцена с обнаженной натурой, где Рада предстала перед возлюбленным во всей красе. Согласно традициям, цыганская девушка никогда бы не разделась перед мужчиной до свадьбы. Именно из-за этой пикантной сцены картину едва не забраковали чиновники. Цензоры испытали шок, увидев столь откровенную для того времени «клубничку». Но ситуацию спас близкий друг Эмиля Лотяну, который был влиятельной фигурой в советском кино. Фильм показали на больших экранах, а спустя годы он обрел культовый статус.