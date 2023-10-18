Обогреют и накормят: 3 самых заботливых знака Зодиака

Забота о ближних проявляется в разных формах. Кто-то считает, что достаточно словесной поддержки, кто-то стремится помочь делом. Есть и такие люди, которые готовы оказать абсолютно любую помощь, безвозмездно и по первому зову. Как правило, окружают всех вниманием и теплом представители трех знаков зодиака.

Рак

Интуиция и эмпатия - два доминирующих качества Рака. Представители водной стихии тонко чувствуют настроение окружающих, и если улавливают негатив, то торопятся разобраться, в чем дело. Легко и ненавязчиво они расспрашивают о том, что произошло, внимательно выслушивают и делают все возможное, чтобы помочь наладить ситуацию.

Порой Рак настолько отдается заботе о других людях, что совершенно забывает о себе.

Правда, он не видит в этом ничего зазорного, поскольку убежден - в помощи ближним заключается его жизненное призвание. А ради своих домочадцев представитель знака вообще готов на все, что угодно. Если кто-нибудь попадет в трудную ситуацию, Рак ночами не будет спать, но поможет справиться с ней.

Козерог

Сама надежность. Рядом с представителем земной стихии можно на самом деле почувствовать себя в безопасности, как за каменной стеной. В отличие от Рака, этот знак бывает сдержанным в плане эмоций, зато демонстрирует свою заботу с помощью поступков. Внешне Козерог кажется отстраненным, поэтому его внимание к чужим проблемам для многих становится открытием.

Иногда забота земного знака не слишком заметна.

Он как будто бы нарочно старается не привлекать к себе лишнего внимания, а потому не акцентирует свои поступки. Например, если близкий человек постоянно забывает дома что-то необходимое, ключи или наушники, Козерог раз за разом будет подкладывать их в сумку растеряши. Молча и терпеливо.

Рыбы

Милосердные Рыбы получают настоящее удовольствие от помощи ближним. Обогреть и накормить того, кто в этом нуждается - святое дело для представителей водной стихии. Рыбы с готовностью бросаются на помощь, напрочь забывая о себе, но при этом не кичатся своей жертвенностью. Они не ждут благодарности взамен, им просто нравится творить добро.

Представители этого знака наделены добрым и отзывчивым сердцем.

Они не могут пройти мимо плачущего ребенка, бабушки с тяжелыми сумками, потерявшегося котенка. Даже если Рыбы не в силах ничего сделать для человека самостоятельно, они будут находиться рядом с ним и поддерживать до тех пор, пока не прибудут специалисты.