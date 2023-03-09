Обогнала Валиеву: не поверите, кто сместил признанную чемпионку с пьедестала (фото)

Теперь в этом спорте еще больше звезд.

Выступления российских фигуристок признаются эталонными во всем мире, поэтому конкурировать с нашими девушками весьма сложно. Однако самая напряженная борьба происходит не на Олимпийских играх, а на чемпионате страны.

Талантливые и опытные спортсменки соревнуются друг с другом в мастерстве на льду, и порой даже самым осведомленным зрителям на трибуне трудно предугадать, кто же станет первой на пьедестале. Однако многие ожидали, что в этом году победительницей Гран-При России станет известная всем Камила Валиева. Но, к всеобщему удивлению, выиграла 15-летняя Аделина Петросян.

Юная фигуристка безупречно откатала свою программу, а на ее лице или в движениях не было ни одного намека на неуверенность. Поэтому судьи так высоко оценили выступление этой грациозной кареглазой девочки с роскошными длинными волосами. И теперь для молодой звезды открылись новые вершины, которые она может смело покорить.