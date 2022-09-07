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Обогнал отца и вырос копией матери: Хабенский показал сына от погибшей жены

7 сентября 2022 08:15
Обогнал отца и вырос копией матери: Хабенский показал сына от погибшей жены

Долгие годы артист скрывал сына.

Первый брак Константин Хабенский зарегистрировал с журналисткой Анастасией Федосеевой. Знаменитости прожили вместе восемь лет, но в 2008 году избранница актера скончалась от рака мозга. После этого артист отправил их единственного сына Ивана жить к бабушке в Барселону. Актер старался оберегать наследника от внимания публики и даже не показывал, как он выглядит. Сейчас же, когда сын вернулся из Испании на родину, Константин сделал исключение.

Так, Иван Хабенский вместе со своим знаменитым отцом появился в эфире шоу «Ты не поверишь!». Уже через несколько недель сын артиста отпразднует свое 15-летие, однако в нем весьма сложно узнать родственника знаменитости. Дело в том, что Хабенский-младший отличается от папы и цветом волос, и формой лица, и даже глазами. Обогнал отца и вырос копией матери: Хабенский показал сына от погибшей жены

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное появление Ивана. Они осыпали сына Хабенского комплиментами и отметили, как сильно он похож на свою мать.

«Никогда бы не догадалась, что это сын Хабенского», — написала одна из удивленных поклонниц.

Фото: Legion-Media, кадр из телепрограммы "Ты не поверишь!"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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