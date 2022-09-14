Обогатиться как Кейт Миддлтон не получилось: на что пошла Меган Маркл ради денег

Несколько дней назад Меган Маркл прибыла в Англию, чтобы поучаствовать в траурных мероприятиях, посвященных королеве Елизавете II. Как предполагают поклонники, бывшая актриса решила не только поддержать семью мужа, но и выполнить обязательства перед стриминговым сервисом Netflix. Дело в том, что на многочисленных кадрах с церемонии пользователи обнаружили на платье герцогини микрофон.

Изучая снимки, внимательные фанаты обратили внимание на квадратное уплотнение на талии. Именно там обычно крепится микрофон во время записи. Пользователи Сети не сомневаются, что Меган Маркл могла записывать все происходящее на церемонии и специально провоцировать своих родственников на неожиданные откровения, так как готовит разоблачающий сериал для платформы.

Несмотря на отсутствие доказательств, публика уже призывает игнорировать все будущие проекты, в разработке которых участвует Маркл. Якобы она поступила нечестно и должна понести за это наказание.