Обогатился на смерти матери: вскрылась правда о баснословном богатстве Карла III

После кончины Елизаветы II на престол взошел ее сын — принц Чарльз. Монарх обзавелся не только новым именем — Карл III, но и огромным благосостоянием. Подробности о том, чем именно теперь владеет новый король Великобритании, вызывают оторопь.

Портал Insider сообщил, что, похоронив свою мать, Карл III обогатился почти на 42 с половиной миллиарда долларов. Из них 500 миллионов перешли в его личное распоряжение. Не стоит забывать и о секретном документе, в котором ныне покойная королева распорядилась своим наследством. Воля Ее Величества хранится в тайне и станет известна широкой общественности лишь спустя 90 лет.

Между тем в Сети пишут, что кроме финансовых средств родные королевы получат и многое другое — например, внушительную коллекцию произведений искусства, замки, земли и персональные инвестиции. Добавим, что наследство королевы оценивается в полмиллиарда долларов.