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Обогатился на миллионы: вскрылась правда о покинувшем страну Светлакове

14 июля 2022 12:04
Обогатился на миллионы: вскрылась правда о покинувшем страну Светлакове

Юморист выгодно продал зарубежную недвижимость.

Пару дней назад впервые стало известно, что юморист Сергей Светлаков расстался с принадлежащей ему недвижимостью в Латвии. Собственником особняка в дорогом элитном поселке в Юрмале юморист стал больше 10 лет назад. Сначала он приобрел там землю, а затем начал контролировать строительство дома. Просторный особняк с огромной террасой стал излюбленным местом отдыха и самого комика с семьей, и всех его друзей. Некоторые из них даже сами приобрели участки по соседству.

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Недавно Светлаков уехал из России, и поклонники решили, что он по традиции проводит лето в зарубежном жилье. Но покинувший страну юморист решил обогатиться на миллионы и расстался с недвижимостью в Юрмале. По данным светской журналистки Алены Жигаловой, покупка участка и возведение особняка обошлись Светлакову в сумму около 20 млн рублей. А продать жилье комик смог уже за гораздо большие деньги.

«Подобный дом может стоить от 500 000 до 1 млн евро», — написала Жигалова в Telegram.

Таким образом, юморист не только окупил все затраты, но и остался в прибыли на сумму от 10 до 40 млн рублей. Учитывая, что сейчас у Сергея нет громких проектов, эти средства окажутся ему весьма полезны.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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