Обобрала звезду Голливуда до нитки: гляньте, что стало с этой красоткой сегодня

Берт Рейнолдс считался одним из богатейших актеров Голливуда в 70-е и 80-е. Но со временем все его баснословное состояние улетучилось, и руку к этому приложила одна дама — актриса Лони Андерсон.

Она вышла замуж за Рейнолдса в конце 80-х. Однако уже через пять лет они развелись, и этот процесс завершился громким скандалом. Пресса активно освещала подробности их разрыва, смакуя каждую деталь. В итоге Андерсон получила от бывшего приличную сумму, опустошив его кошелек. Позднее Берту так и не удалось разбогатеть, но в этом он виноват и сам.

Актер сделал несколько инвестиций, но в результате «прогорел». В 2016 году его признали банкротом, а за пару лет до этого Берт даже продавал личные вещи на аукционе. А вот у его бывшей пассии все хорошо.

Сегодня Лони проживает в Калифорнии. Она вышла замуж в четвертый раз и время от времени блистает на светских мероприятиях. Судя по всему, деньги от экс-супруга Андерсон вложила в пластическую хирургию, однако ее лицо выглядит очень странно и неестественно. Это можно назвать еще одной неудачной инвестицией Рейнолдса.