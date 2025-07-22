Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол

В «Игре в кальмара» Ли Бен-хон от безысходности пошел на кровавую бойню, а потом и вовсе стал тем, кто ведет эту кошмарную Игру — хладнокровным (до поры) фронтменом. В новом фильме Ли Бен-хон снова играет обнищавшего мужчину, который решает, что единственный способ выжить — это убивать тех, кто мешает ему разбогатеть. Но в этот раз, похоже, обойдется без стильных масок.

«Так получилось» (английское название — «No Other Choice») — мрачно-комедийный триллер от Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя». И новый фильм, по его словам, стал «работой всей жизни».

История базируется на романе Дональда Уэстлейка «Топор» и рассказывает о безработном клерке, который, отчаявшись найти новую работу, решает устранить всех, кто претендует на ту же должность. Увольнение как спусковой крючок, собеседование — как дуэль.

Сюжет звучит как сатира на корпоративный каннибализм, но по дебютному трейлеру видно: фильм балансирует между абсурдом и ужасом. Ли Бен-хон явно кайфует от своей роли: то танцует в саду, то идет с молотком навстречу очередному «сопернику». А рядом с ним — Сон Е-джин в, судя по всему, ее самой неординарной роли за долгое время.

Снято все в узнаваемой манере Пак Чхан-ука: красиво, болезненно и с извращенным юмором. Неудивительно, что фильм покажут в конкурсе Венецианского кинофестиваля — после «Решения уйти» и американского «Сочувствующего» режиссер возвращается в большое кино с размахом.

Опасных кукол в этом фильме не будет, но ставки — не ниже. Только теперь герой сам себе и организатор, и участник, и ведущий смертельных игр, из которых ему будет непросто выйти победителем.

Ранее мы писали: «Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025»