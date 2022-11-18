Обнищал и состарился: ахнете, увидев знаменитого танцующего миллионера сегодня

Джанлука Вакки умеет пускать пыль в глаза. Поклонники искренне верили в то, что он миллионер, который ведет роскошный образ жизни. Но все это оказалось лишь картинкой для социальных сетей.

Богатый красавчик громко заявил о себе, когда начал выкладывать видео, в кадрах которых виртуозно танцует. За это его и прозвали танцующим миллионером. Затем выяснилось, что Вакки — банкрот, а всю свою роскошную недвижимость он приобрел в кредит.

Дело дошло до суда. В 2017 году большая часть имущества знаменитости была арестована. От миллионера требовали огромную сумму (около 10 млн евро), которой у него не оказалось.

Социальные сети Джанлука не забросил, но интернет-пользователи считают, что он «уже не тот». Танцор не только обнищал, но и заметно состарился. В любом случае Вакки не унывает: сегодня он зарабатывает тем, что выступает в качестве диджея в клубах Майами.