Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет

Всё началось с обычного промо-тура нового фильма Marvel — «Фантастическая четвёрка». Стоило Педро Паскалю и его коллеге Ванессе Кирби появиться на публике слишком... тактильно, как интернет вспомнил, как себя вел актер и раньше.

На видео видно, как беременная и помолвленная Ванесса нежно гладит Педро по шее, а он в ответ сжимает её руку. Казалось бы, актёры просто доброжелательны — но соцсети вспомнили, что Педро постоянно гладит других актрис, распускает руки и даже целует их перед камерами.

«Это просто тревожность», — уверяют фанаты

Поклонники Педро Паскаля встали на его защиту: он не флиртует, он нервничает. Мол, публичные мероприятия вызывают у него тревожность, а Ванесса и другие сердобольные просто помогает коллеге справиться.

Но объяснение сработало слабо — мемы уже разошлись, а видео набрало миллионы просмотров.

«Если тревожный — то почему девушек трогает, а не бабушек?»

На эту волну отреагировал психиатр Алексей Казанцев. В беседе с «Киноафишей» нарколог с иронией заявил:

«Это, конечно, красивая отговорка, но тревога появляется по-разному. Человек может себя плохо чувствовать, ловить панические атаки, испытывать отдышку, учащение сердцебиения. Человек становится смурным.

Он тактильный человек и скорее всего просто так оправдывает. Тревожность так не будет выражаться. Почему девушки, почему он бабушек тогда не трогает? Они должны его больше успокаивать».

По его словам, тактильность может говорить не столько о тревоге, сколько о желании получить «дозу окситоцина».

«Харасментом это не назовёшь, он ведь не начальник. Но флюиды и эротический подтекст тут чувствуется», — подытожил эксперт.

Воланд и кот Бегемот — да, Старки и Ланнистеры — нет? Педро Паскаль без ума от «Мастера и Маргариты» — любит сильней, чем «Игру престолов».