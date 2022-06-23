Обнажившуюся Королеву поймали на нелепой лжи: такого не ожидал никто

Наташа Королева столкнулась с критикой пользователей Сети, выдав архивное фото за свежее. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Не Малахов ».

В социальных сетях знаменитости не так давно появилась весьма пикантная фотография. На снимке полностью обнаженная певица стоит на руках, красуясь своей спортивной фигурой. В подписи же Королева признается, что таких результатов ей удалось достичь благодаря ежедневным тренировкам.

«Делаю упражнения между делами, и они дают огромный результат», — рассказывает артистка.

Как оказалось, снимок, опубликованный Королевой, сделан очень давно. По данным внимательных пользователей Сети, впервые фотография увидела свет еще в 2019 году, при этом сделана она была, возможно, даже раньше.

В последнее время в социальных сетях Королевой можно все чаще увидеть записи, посвященные ее любви к спорту. Многие поклонники уверены, что таким образом артистка готовит своих преданных фанатов к запуску авторского фитнес-курса, который будет проводить самостоятельно. Сама Королева пока подобные догадки никак не комментировала.