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Киноафиша Статьи Обнажившуюся Королеву поймали на нелепой лжи: такого не ожидал никто

Обнажившуюся Королеву поймали на нелепой лжи: такого не ожидал никто

23 июня 2022 11:10
Обнажившуюся Королеву поймали на нелепой лжи: такого не ожидал никто

Фанаты не оценили обман артистки.

Наташа Королева столкнулась с критикой пользователей Сети, выдав архивное фото за свежее. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Не Малахов».

В социальных сетях знаменитости не так давно появилась весьма пикантная фотография. На снимке полностью обнаженная певица стоит на руках, красуясь своей спортивной фигурой. В подписи же Королева признается, что таких результатов ей удалось достичь благодаря ежедневным тренировкам.

«Делаю упражнения между делами, и они дают огромный результат», — рассказывает артистка.

Как оказалось, снимок, опубликованный Королевой, сделан очень давно. По данным внимательных пользователей Сети, впервые фотография увидела свет еще в 2019 году, при этом сделана она была, возможно, даже раньше.

В последнее время в социальных сетях Королевой можно все чаще увидеть записи, посвященные ее любви к спорту. Многие поклонники уверены, что таким образом артистка готовит своих преданных фанатов к запуску авторского фитнес-курса, который будет проводить самостоятельно. Сама Королева пока подобные догадки никак не комментировала.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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