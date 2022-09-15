Обнажилась на экране в 15 и вышла замуж за старика: куда пропала «русская Эммануэль»

Анна Назарьева впервые появилась в кино в возрасте 4 лет, а прославилась на всю страну уже в 15, представ в кадре обнаженной. С того времени она регулярно снималась в фильмах и сериалах и не боялась участвовать в пикантных сценах. Поклонники даже дали ей прозвище «русская Эммануэль» и были уверены, что впереди их ждут десятки новых проектов знаменитости. Однако со временем Назарьева неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что в 15 лет она снималась у режиссера Александра Полынникова в картине «Поживем — увидим». Юная звезда сразу же влюбилась к своего коллегу, который был на 28 лет старше ее. Постановщик также оценил артистку и в шутку предложил ей расписаться спустя три года, когда ей исполнится 18 лет. Юная знаменитость запомнила обещание и после ее совершеннолетия пара отправилась в ЗАГС.

Первое время, как пишет «Экспресс газета», после замужества они работали вместе. Однако со временем Назарьева начала все больше увлекаться домашним хозяйством, а интерес постановщиков к ней постепенно пропал, ведь годы начали сказываться на ее внешности. Сейчас артистка участвует лишь в антрепризных спектаклях, но верит, что однажды вернется на съемочную площадку.