Обнажила спину, приспустив халатик: 73-летняя Бабкина устроила пикантную фотосессию

Народная артистка России Надежда Бабкина отпраздновала в марте свой 73-й день рождения. Однако певица совершенно не выглядит на свой возраст. Одни считают, что дело в увлечении звезды пластическими операциями, а другие — в том, что якобы Надежда Бабкина встречается с Сергеем Рябовым, который больше чем на 40 лет младше своей предполагаемой избранницы.

Возможно, именно связь с молодым мужчиной заставляет артистку следить за собой и поддерживать форму. Недавно она опубликовала пикантные фотографии. На снимках звезда облачилась в белоснежный халат. Надежда Бабкина с вечерним макияжем и прической игриво оголила одно плечо и спину.

Кто именно стал автором фотосессии, неизвестно — он остался за кадром. Но, судя по горящим глазам артистки, не исключено, что ее снимал возлюбленный.

Напомним, слухи об отношениях Надежды Бабкиной и ее помощника вспыхнули весной этого года. И, хотя оба они связь отрицают, нельзя не отметить, что певица заметно расцвела в последнее время.