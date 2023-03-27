Обнаженный Костюшкин взбудоражил Сеть: женщины забросали его комплиментами (фото)
Поклонницы не смогли скрыть своих чувств к артисту.
После ухода из группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин посвятил себя не только сольной карьере, но и спорту. Артист не прекращает тренировки, а впечатляющими результатами делится в своих социальных сетях, из-за чего армия его фанаток только увеличивается.
Так, несколько дней назад артист представил видео, снятое во время его отдыха на яхте. В ролике певец, примерив лишь короткие плавки, зажигательно танцует под свою новую песню «Королева» на фоне моря и красуется спортивной фигурой.
Подписчицы не смогли пройти мимо короткого видео. В комментариях они признались музыканту в любви и завалили его комплиментами. По мнению публики, Костюшкин может смело считаться одной из самых привлекательных российских звезд.
«На вас можно смотреть бесконечно», «Я плачу, какой вы красивый», «Вы просто бог, а не человек», «Вы король эстрады», — считают поклонницы.