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Обнаженный Костюшкин взбудоражил Сеть: женщины забросали его комплиментами (фото)

27 марта 2023 19:15
Обнаженный Костюшкин взбудоражил Сеть: женщины забросали его комплиментами (фото)

Поклонницы не смогли скрыть своих чувств к артисту.

После ухода из группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин посвятил себя не только сольной карьере, но и спорту. Артист не прекращает тренировки, а впечатляющими результатами делится в своих социальных сетях, из-за чего армия его фанаток только увеличивается.

Так, несколько дней назад артист представил видео, снятое во время его отдыха на яхте. В ролике певец, примерив лишь короткие плавки, зажигательно танцует под свою новую песню «Королева» на фоне моря и красуется спортивной фигурой.

Подписчицы не смогли пройти мимо короткого видео. В комментариях они признались музыканту в любви и завалили его комплиментами. По мнению публики, Костюшкин может смело считаться одной из самых привлекательных российских звезд.

«На вас можно смотреть бесконечно», «Я плачу, какой вы красивый», «Вы просто бог, а не человек», «Вы король эстрады», — считают поклонницы.

Обнаженный Костюшкин взбудоражил Сеть: женщины забросали его комплиментами (фото)
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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