Обнародовано тайное имя Маликова: раньше знали только близкие

Дмитрий Маликов известен не только отличным голосом и лиричными песнями, но и своим чувством юмора. Несмотря на то, что артисту уже исполнилось 53 года, он сумел прославиться в Интернете своими шутками и постами в социальных сетях. Оказалось, что чувство юмора он унаследовал от деда. Тот еще в детстве дал будущему певцу забавное прозвище, которое использовала вся родня. Этой историей музыкант поделился с поклонникам в социальных сетях.

Многие замечали лукавый прищур Дмитрия Маликова.

Этот взгляд был у него еще с детства, за что дедушка и прозвал его Митрий-хитрый. Имя оказалось таким удачным, что скоро мальчика стали так называть все. В социальных сетях Маликов поделился этим семейным прозвищем и поинтересовался у подписчиков, как звали в детстве их. Поклонники отметили, что это имя очень хорошо подходит артисту.