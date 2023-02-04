Обнародован список величайших фильмов всех времен: лидер вас точно удивит

Не всегда понятно, как можно определить действительно великий фильм и тем более сравнить его с другими выдающимися шедеврами кинематографа. Но журнал Empire нашел выход из этого положения, объединив мнения профессиональных критиков и обычных зрителей.

На 5 месте в списке из ста лучших фильмов всех времён стоит душераздирающая драма «Побег из Шоушенка». Чуть выше оказался боевик «Тёмный рыцарь» снятый по сюжету комиксов о Бэтмене. На третью позицию поместили криминальный фильм «Крёстный отец», а серебро забрал пятый эпизод космической саги «Звёздные войны».

На вершине подборки оказалась первая часть экранизации романа Дж. Толкина.

Фильм «Властелин колец: Братство Кольца» понравился в равной степени и зрителям, и критикам. История об опасных приключениях смелых хоббитов уже давно считается эталонной в мире кино, а вся трилогия удостоилась 17 премий «Оскар». Однако все еще удивительно, что именно фэнтэзи картина может так сильно тронуть сердца людей.