Обнародован последний секрет Меньшова: скрывали не без причин

В Выборге завершился кинофестиваль, на котором зрители впервые смогли увидеть последнюю работу Владимира Меньшова. Картина «У людей так бывает» закрывала мероприятие. Именно в ней артист последний раз появился на экране — его не стало прямо во время съемок. Об этом рассказали в издании « Комсомольская правда ».

Особенность фильма в том, что в нем нет никаких диалогов. Персонажи в кадре разговаривают друг с другом, но вместо их слов звучат стихи, которые за кадром читают артисты. Режиссеры «У людей так бывает» Валерий Белоцерковский и Карен Оганесян собрали удивительную команду артистов. В картине снимались Константин Хабенский, Юрий Стоянов. Галина Польских, Любовь Толкалина и многие другие звезды. Одну из ролей исполнил и Владимир Меньшов.

Его роль в картине совсем небольшая. После пары сцен персонаж погибает и появляется уже только на траурном фото. К сожалению, артист не смог сыграть в картине до конца. Но режиссеры решили оставить отснятые сцены, чтобы почтить память великого артиста.