Киноафиша Статьи «Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)

19 августа 2025 09:54
Доктора здесь как на подбор: одни любили отобедать, а другие боролись за «трижды не нужную жизнь».

В кино врачи часто говорят что-то запоминающееся — то строго отчитают пациента, то пошутят, то выдадут забавный диагноз. Эти фразы иногда становятся даже популярнее самих фильмов.

Именно таким репликам мы посвятили наш новый тест. Все просто: вы увидите 5 цитат — глядя на них, нужно вспомнить название фильма, в котором прозвучала каждая. И больше никаких подсказок.

Ну что, рискнете? Даже если не узнаете все — будет повод пересмотреть классику. А там, глядишь, и запомните эти фразы на будущее. Так что поехали!

Ольга Назарова
Ольга Назарова
