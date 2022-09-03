Обманывали всех: хитрость создателей фильма «Обыкновенное чудо» раскрыли спустя годы

Зрители не догадывались, на какой обман пошли создатели культового кино.

У режиссера картины Марка Захарова получилось сделать сказку на века. Особенно в фильме удались музыкальные номера.

Но мало кто знает, что главные герои не пели знаменитую «Песню волшебника» и «Пока безумствует мечта». Почти все песни за них исполнили тогда никому не известные Леонид Серебренников и Лариса Долина, а актеры лишь открывали рот под фонограмму.

Единственным поющим актером в «Обыкновенном чуде» был Андрей Миронов. Секрет долгие годы держался в тайне, пока об обмане не рассказали журналисты сайта «Дом кино».