Обманывали народ: участница «Фабрики звезд» огорошила скандальным признанием

Создатели различных реалити-шоу знают, как можно заинтриговать аудиторию и привлечь ее внимание. Но ради высоких рейтингов продюсеры иногда готовы прибегнуть к обману. Оказалось, что немало лжи было в некогда популярной передаче «Фабрика звезд».

Главным предметом для споров среди поклонников этой программы всегда становился финал и долгожданное объявление победителя. Впрочем, завесу тайны приоткрыла Светлана Светикова, которая участвовала в 3-м сезоне этого шоу. Певица рассказала, что всего за неделю до окончания проекта она странным образом потеряла большую часть голосов телезрителей.

В программе «Фабрика с Яной Чуриковой » исполнительница также рассказала о том, что видела реальные рейтинги, которые в финале почему-то подменили. Особо внимательные поклонники музыкальной передачи могли догадываться о такой фальсификации. Но, несмотря на это, победителем реалити-шоу все же был объявлен Никита Малинин.