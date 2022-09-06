Обманывал народ годами: главную тайну Михаила Пуговкина предали огласке

Михаил Пуговкин известен зрителю по плеяде ярких ролей, которыми он украсил множество знаменитых фильмов. Именно он перетягивал все внимание на себя в «Иване Васильевиче» и «Спортлото», а после просмотра «Операции „Ы“» поклонники растащили его диалоги на цитаты. При этом, как оказалось, «народный» артист не был честен с поклонниками и долгие годы скрывал от них правду.

Дело в том, что уже после войны будущий актер решил получать театральное образование. Он стал студентом Школы-студии МХАТ, где и однокурсникам, и преподавателям сразу же стало понятно, что артист обязательно станет звездой. Единственной преградой, как оказалось, была его фамилия Пугонькин, которая, как были уверены многие, отличалась неблагозвучностью. И именно поэтому, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошлых лет», артист был вынужден сменить ее на Пуговкин.

Также обманывал фанатов артист, рассказывая о своем возрасте. Дело в том, что в юности он был вынужден прибавить себе несколько лет, чтобы пойти работать, поэтому в некоторых документах он значительно старше, чем в паспорте.