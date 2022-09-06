Обманывал народ годами: главную тайну Михаила Пуговкина предали огласке
Знаменитость был готов на многое ради успеха.
Михаил Пуговкин известен зрителю по плеяде ярких ролей, которыми он украсил множество знаменитых фильмов. Именно он перетягивал все внимание на себя в «Иване Васильевиче» и «Спортлото», а после просмотра «Операции „Ы“» поклонники растащили его диалоги на цитаты. При этом, как оказалось, «народный» артист не был честен с поклонниками и долгие годы скрывал от них правду.
Дело в том, что уже после войны будущий актер решил получать театральное образование. Он стал студентом Школы-студии МХАТ, где и однокурсникам, и преподавателям сразу же стало понятно, что артист обязательно станет звездой. Единственной преградой, как оказалось, была его фамилия Пугонькин, которая, как были уверены многие, отличалась неблагозвучностью. И именно поэтому, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошлых лет», артист был вынужден сменить ее на Пуговкин.
Также обманывал фанатов артист, рассказывая о своем возрасте. Дело в том, что в юности он был вынужден прибавить себе несколько лет, чтобы пойти работать, поэтому в некоторых документах он значительно старше, чем в паспорте.