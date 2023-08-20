Обмануть людей не вышло: о чем сожалел Магомаев незадолго до смерти

Муслим Магомаев скончался в 2008 году на руках у своей супруги. Народному артисту было всего 66 лет, но ишемическая болезнь сердца оборвала его жизнь преждевременно. До последних дней певец продолжал выступать и всегда отрабатывал безупречно, как бы плохо ему ни было.

В одном из интервью Муслим Магометович признался, что выходит на сцену каждый раз, как последний. Он не мог выступать без надрыва, даже когда врачи рекомендовали воздержаться от сильного волнения и поберечь себя. Стоило исполнителю хоть немного начать себя сдерживать, как публика это замечала и чувствовала себя обманутой.

«Я понял, что зрителю и слушателю надо отдаваться полностью. Не до слез, но не экономить, не жалеть голос», — заявил артист.

Такая любовь к слушателям и честность на сцене оказались последней каплей. Слабое здоровье Магомаева не выдержало постоянных нагрузок. Но жалел он лишь о том, что позволял себе выходить на сцену без полной отдачи.