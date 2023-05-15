Обманулся каждый: имя отрицательного героя в фильме «Москва слезам не верит» вас поразит

С ним не все так просто, как кажется.

Сегодня стало трендом пересматривать свой взгляд на культовых персонажей советских фильмов. Попали под прицел и герои ленты «Москва слезам не верит». Нетрудно догадаться, что больше всего достается слесарю Гоше, который свел с ума властную Екатерину.

Многие называют персонажа отрицательным героем картины. По их мнению, он даже хуже злосчастного Рудика, бросившего беременную подругу. По словам критиков, пусть Гоша и считает себя настоящим мужчиной, на самом деле он таковым не является.

Зрителей смущают многие его фразы. Например, убеждение в том, что мужчина должен зарабатывать больше и быть выше по рабочему статусу. Женщине, получается, надо знать свое место. Все это говорит о жестких консервативных замашках Гоши.

Герой, судя по всему, сам зарабатывал мало. Достаточно вспомнить, где и как он жил до знакомства с Екатериной. Выходит, что Гоша, будучи бедным, не позволил бы своей спутнице зарабатывать больше. То есть, как пишет Дзен-канал «Елена Лежнева», он был готов пустить свою семью по миру в угоду болезненному самолюбию.