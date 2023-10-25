Обманули всю страну: создатели «Ворониных» зря думали, что этих деталей никто не заметит

Ситком «Воронины» стал одним из самых популярных на отечественном телевидении. В течение многих лет зрители со всей страны не отрываясь наблюдали за приключениями большой московской семьи. И лишь самые внимательные зрители замечали хитрости, на которые пришлось пойти создателям проекта.

Как оказалось, сама квартира Ворониных не является настоящей. Ее построили специально для съемок в одном из столичных павильонов и все сезоны снимали именно там. И вся техника, которую зрители видят в кадре, не является настоящей, а это всего лишь картонные макеты.

Создатели подменили и актеров, которые участвовали в картине. Дело в том, что в первых десяти сезонах близнецов Филиппа и Кирилла играют Филипп и Кирилл Михины. В оставшихся же сериях эти роли достались Роме и Артему Пенчукам. И причина замены заключалась в том, что родители Михиных решили переехать в Таиланд, из-за чего их актерская карьера на родине завершилась.