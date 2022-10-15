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Обманули всех: где на самом деле снимали советскую легенду «Белое солнце пустыни»

15 октября 2022 07:45
Обманули всех: где на самом деле снимали советскую легенду «Белое солнце пустыни»

Съемки проходили в самых неожиданных местах. 

Вопреки распространенному мнению, фильм «Белое солнце пустыни» не снимали в прибалтийской Куршской косе. В Крыму также не проходили съемки легендарной картины, вопреки уверениям путеводителей и гидов.

На самом деле «Белое солнце пустыни» начали снимать возле деревни Мистолово под Лугой – эти места фигурирует в сценах сна Сухова. После этого съемочная группа отправилась в Дагестан, в окрестности Махачкалы на побережье Каспийского моря.

Именно здесь создали декорации среднеазиатского городка Педжента.

Также часть картины снимали в Туркменистане – в древнем городе Мерв, в окрестностях города Байрам-али и в пустыне Каракумы. Павильонные съемки шли в студии «Ленфильм», а доснимали киношедевр уже на «Мосфильме».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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