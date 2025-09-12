Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

12 сентября 2025 18:07
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

Но этому «промаху» есть логичное объяснение.

Захватывающие интриги гарема, блеск дворцовых церемоний и масштабные битвы — именно так большинство зрителей по всему миру познакомились с османской историей благодаря сериалу «Великолепный век». Он погружает нас в эпоху расцвета империи, где каждая деталь, от костюма до диалога, призвана создавать эффект полного погружения.

Однако иногда в угоду зрелищности создатели позволяли себе отступить от исторической точности. Один из таких моментов касается самого главного героя — султана Сулеймана.

Что за ляп допустили в сериале

Внимательный зритель мог бы заметить несоответствие уже в самых первых сериях, когда мужчина восходит на престол. Согласно османским традициям, новый правитель в день своей интронизации должен был быть гладко выбрит.

Этот ритуал символизировал начало нового правления, чистый лист. Борода же была атрибутом зрелого, умудренного опытом мужчины и мудрого правителя, но никак не юноши, только что взошедшего на трон.

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

О чем это говорит

И здесь мы сталкиваемся с главным расхождением: в реальности Сулейман стал султаном в 1520 году в возрасте 26 лет, будучи молодым, энергичным и амбициозным лидером. Однако актер Халит Эргенч, блестяще исполнивший эту роль, на момент начала съемок был уже 41-летним мужчиной.

Разница в целых пятнадцать лет — это не просто мелкая деталь, это целая пропасть. Вместо юного наследника, только начинающего свой путь и совершающего первые ошибки, мы с первых кадров видим сложившегося, солидного человека с властным взглядом и зрелой харизмой.

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

Почему так получилось

Такой ход в корне меняет восприятие его ранних политических шагов и внутренней трансформации. Однако у него есть простое и логичное объяснение: Халит Эргенч как никто другой подходил на роль, поэтому его и взяли без раздумий.

Это решение было принято еще до финальной версии сценария, и причина была в его невероятной актерской харизме, царственной осанке и способности одним лишь взглядом передать всю мощь и величие султана. Его внешность сразу вызывала уважение и доверие, что было важнее для создателей, чем историческая точность в вопросе возраста.

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

Итог

В конечном счете, этот ляп не является критичным недостатком. Ведь «Великолепный век» изначально позиционировался как историческая драма, а не документальная хроника.

Его главная цель — рассказать захватывающую человеческую историю о любви, власти, предательстве и верности. И с этой задачей Халит Эргенч справился блестяще.

Ранее мы писали: «Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот «Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот Читать дальше 12 сентября 2025
«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно «Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно Читать дальше 11 сентября 2025
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки Читать дальше 10 сентября 2025
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран Читать дальше 9 сентября 2025
Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер Читать дальше 9 сентября 2025
Миф «Великолепного века» о великой любви рухнул: Сулейман отправил восвояси более 300 наложниц — и в тот момент о Хюррем даже не думал Миф «Великолепного века» о великой любви рухнул: Сулейман отправил восвояси более 300 наложниц — и в тот момент о Хюррем даже не думал Читать дальше 9 сентября 2025
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название Читать дальше 13 сентября 2025
Развлекаться никогда не грех: с помощью теста узнайте, в каком турецком фильме вы могли бы сыграть Развлекаться никогда не грех: с помощью теста узнайте, в каком турецком фильме вы могли бы сыграть Читать дальше 11 сентября 2025
Лариса Долина оказалась звездой турецкого сериала: в «Блеске» есть свой Серкан и большая афера Лариса Долина оказалась звездой турецкого сериала: в «Блеске» есть свой Серкан и большая афера Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше