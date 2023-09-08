Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке

Ирина Муравьева и ее муж Леонид Эйдлин дважды становились родителями. И если их старший наследник Даниил решил продолжить актерскую династию, то младший Евгений предпочел связать свою жизнь с бизнесом.

Так, Евгений занялся сферой общественного питания. В течение нескольких лет он был владельцем гастропаба «Рыжая борода» в столице. Заведение пользовалось успехом, но спустя два года он предпочел закрыть его и продал бизнес.

Но вместе с тем Эйдлин-младший решил не выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Как рассказали порталу «СтарХит» работники бара, руководство «Рыжей бороды» просто перестало выходить на связь. А вскоре на месте заведения открылся уже другой бар.

«Когда потребовала деньги, руководство пропало. И я не одна такая», — рассказала журналистам сотрудница заведения.

Сам Евгений при этом никак не прокомментировал ситуацию. Он лишь признался, что действительно продал заведение, а о судьбе бывших сотрудников предпочел умолчать.