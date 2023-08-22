Обманом чуть не получила «Оскар»: постыдный поступок Раппопорт больше не тайна

Последние годы Ксения Раппопорт известна как успешная итальянская актриса. Она снялась во множестве местных картин и даже получила несколько премий. Однако мало кто знает, что добиться успеха в средиземноморской стране она смогла благодаря обману.

Как рассказала актриса Светлана Иванова в YouTube-шоу Юлии Меньшовой, Раппопорт совершенно не знала итальянский язык перед тем, как отправиться на пробы. Но она не испугалась возможных сложностей и выучила лишь одну фразу «да, конечно». С ней артистке удалось справиться с прослушиванием и ее утвердили на роль.

В итоге картина Джузеппе Торнаторе «Незнакомка» с триумфом прошла сначала в Италии, а потом и по всему миру. Фильм даже был выдвинут на «Оскар», но не получил статуэтку. Раппопорт же со временем все-таки выучила итальянский и больше не должна была обманывать коллег.