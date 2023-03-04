Обман раскрыт: американские мультики десятилетиями вводили вас в заблуждение

Десятки мультфильмов, созданных в Голливуде, убедили зрителей, что домашних мышей можно смело назвать главными поклонниками сыра. Якобы грызуны могут учуять деликатес отовсюду и готовы рисковать жизнью, чтобы им полакомиться. На самом же деле мультипликаторы все эти годы вводили зрителей в заблуждение.

Как оказалось, только один продукт нравится мышам так же сильно, как это показано в мультфильмах. Это арахисовая паста. Продукт привлекает их сильным запахом и большим содержанием белков и жиров, поэтому ради него они действительно готовы на все. И их любовь к пасте такая сильная, что именно ее используют дезинсекторы в качестве приманки.

Сыр же интересует мышей не больше, чем другие продукты. Они равнодушно относятся к нему и, скорее всего, пройдут мимо, если увидят его в мышеловке. Поэтому все знаменитые мультфильмы, в числе которых «Том и Джерри» и «Чип и Дейл спешат на помощь», годами обманывали своих зрителей.