Обман привел иностранцев в ужас: из чего в СССР делали «березовый сок»

В Советском Союзе было не так много напитков, которыми можно было бы привлечь покупателей. Чтобы расширить ассортимент, производителям приходилось идти на ряд ухищрений, а иногда и на самый настоящий обман.

Среди жителей СССР был популярен березовый сок. Ехать за ним в лес не приходилось: напиток продавали в магазинах в обычных трехлитровых банках. Но, хотя в стране было немало берез, набирать с них сок в промышленных масштабах все же было бы затруднительно. Поэтому на прилавках магазинов под таким названием продавали обычную воду с добавлением лимонной кислоты и сахара. Кисловато-приторный напиток никто бы с березовым соком не перепутал, но товар раскупали.

Особенно популярным он становился в конце лета и начале осени. Советские женщины таким образом запасались трехлитровыми банками, которые были так необходимы для заготовки овощей и варенья на зиму.