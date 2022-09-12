Обман на съемках «Ночного дозора» довел Маркову до отчаяния: боялась расплаты

Народная артистка РФ Римма Маркова снималась даже в преклонном возрасте. Она стойко выдерживала работу по 12 часов в день, чтобы снова и снова появляться на экранах перед любимыми зрителями. Но для того, чтобы «заманить» звезду в проект, некоторые продюсеры шли на хитрость. Например, на съемках «Ночного дозора» Маркова столкнулась с обманом.

Зная о суевериях в актерской среде, создатели решили не рассказывать артистке о том, что она будет играть ведьму. Ей представили вариант сценария, в котором был только ее текст. Такую поспешность Марковой объяснили тем, что время на съемки ограничено, так как исполнителя главной роли Константина Хабенского ждут в Каннах. Актриса сыграла героиню, думая, что воплощает мошенницу, пытающуюся вырастить дочь. И только после премьеры картины в 2004 году она поняла, что была ведьмой.

«Я была в отчаянии», — призналась Маркова в одном из последних интервью для издания «Лилит ».

Актриса от стресса заболела и решила, что таким образом несет наказание. Она сразу вспомнила судьбу своего младшего брата Леонида, который сыграл Сатану и вскоре умер. К счастью, Марковой удалось побороть болезнь, и она прожила еще 11 лет — до 2015 года.