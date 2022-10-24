Обман Малахова выдала всего одна деталь: скрывать недуг больше нет смысла

Последние месяцы поклонники активно обсуждают состояние Андрея Малахова. Как уверены пользователи Сети, телеведущий вынужден носить парик, чтобы скрыть свои проблемы со здоровьем. Сам артист никак не комментирует эти домыслы и не отвечает на вопросы фанатов, однако не так давно выдал себя одной незначительной деталью.

По словам экспертов, профессионально сделанный парик выглядит незаметно. Определить же его можно лишь по направлению роста других волос. И, как уверена стилист Нина Селютина, бакенбарды телеведущего растут совершенно в другую сторону. Эта деталь подтверждает все догадки: звезда экрана на самом деле вынужден носить искусственные волосы.

При этом собеседница Blitz+ обратила внимание, что знаменитость заказал себе качественный парик, который ему очень идет и совсем не отличается от настоящих волос.