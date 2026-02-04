Оповещения от Киноафиши
Обман был с момента анонса: новый Дамблдор разболтал главную хитрость HBO c «Гарри Поттером»

4 февраля 2026 21:33
Темнокожий Снейп, Волан-де-Морт женщина — это цветочки.

Актёр Джон Литгоу, который сыграет Дамблдора в новом сериале о «Гарри Поттере», сделал неожиданное заявление. На кинофестивале в Роттердаме он сообщил, что Джоан Роулинг не участвует в производстве грядущего сериала номер 1.

«Я с ней никогда не встречался. Она не участвует в создании сериала. Люди, которые сейчас переосмысливают эту вселенную, — вот с кем я хочу работать», — заявил Литгоу.

Этот комментарий выглядит странно, потому что по официальным данным Джоан Роулинг числится исполнительным продюсером проекта. Кроме того, по информации СМИ, именно она лично проводила собеседования с финалистами на позиции сценаристов в Шотландии. Сама писательница свою степень вовлечённости никак не комментирует.

Вот как работу с писателем описывал глава студии HBO Кейси Блойс. Он подтвердил, что компания продолжает сотрудничество с Роулинг — они уже работали вместе над сериалом «Страйк». По его словам, её взгляды — это личное дело, и они никак не повлияют на производство.

Джоан Роулинг с 2018 года находится в центре скандалов из-за своих высказываний о людях, которые на территории РФ относятся к экстремистким организациям. Многие фанаты и даже актёры оригинальной франшизы её осудили. Однако часть звёзд, включая Тома Фелтона (Драко Малфой), поддерживают с ней отношения. По слухам, именно Роулинг лично пригласила его в сериал.

Так участвует ли она в создании шоу? Формально — да, как продюсер. Но судя по словам Литгоу, непосредственной работой над сценариями и съёмками она может не заниматься. И это главный обман ожидания для миллионов людей, полюбивших сказки мамы Ро. Что наворотят сценаристы одним боссам HBO известно, но без участия автора все может пойти коту под хвост.

Премьера сериала ожидается в 2027 году. И пока ясно одно: даже без её прямого участия команде придётся ходить по очень тонкому льду.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
