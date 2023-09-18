Облысевшая, почти не ходит: на эти кадры с Эдитой Пьехой тяжело смотреть

Эдита Пьеха несколько лет назад завершила свою карьеру. Артистка начала вести затворнический образ жизни и лишь в исключительных случаях выходит на публику. Из-за этого вокруг знаменитости начали появляться многочисленные слухи о ее проблемах со здоровьем. А не так давно родственники Пьехи раскрыли всю правду.

Как призналась Илона Броневицкая, ее мать действительно пытается справиться с болезнями. Она не может вылечить свои ноги, что создает множество неудобств, ведь она живет в загородном доме и вынуждена много ходить.

«У нее есть некоторые проблемы с ногами, но они есть у многих людей в ее возрасте», — рассказывала Броневицкая.

На свежих же кадрах артистки, которые появились в шоу «Программа максимум», заметны проблемы с волосами певицы. 86-летняя Пьеха практически облысела, что удивило ее фанатов, ведь на публике она всегда появлялась с неизменной пышной прической.