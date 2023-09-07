Облысевшая невеста пришла в салон перед свадьбой: стилист сделал невозможное с ее головой

Свадьба — это особенный день в жизни девушки. Каждая невеста мечтает стать настоящей принцессой на время торжества и поразить всех собравшихся своей красотой. Порой хотят почувствовать себя изящной леди и настоящие бунтарки. Стилист Шафаг Новруз сотворила невозможное с невестой-неформалкой.

В салон к известной фее красоты пришла лысая барышня, тело которой покрыто татуировками. Перед Шафаг стояла непростая задача превратить эпатажную клиентку в очаровательную и невинную девушку, но мастер бьюти-преображений справилась на ура.

Героине сделали нежный розовый макияж. Татушку на ее шее стилист незаметно скрыла с помощью корректора и тонального крема. На голове невесты красовался светло-рыжий парик, украшенный диадемой. Дополнили образ элегантные серьги и роскошное белое платье. Необычное преображение произвело фурор в Сети: ролик набрал десятки тысяч лайков.