Облысел и поправился: вы не поверите своим глазам, увидев Круглого из «Брата» сейчас

Сергей Мурзин дебютировал в кино еще в 1990 году, сыграв эпизодическую роль в драме «Тело». А широкую известность он получил только через 7 лет, после выхода на экраны фильма Алексея Балабанова «Брат». В картине Мурзин сыграл бандита Круглого. Поговорки его персонажа моментально пошли в народ, чего стоит только выражение «Кто в Москве не бывал, красоты не видал».

Причем на съемки Сергей попал случайно. Повинуясь интуиции, на пробы он приехал в малиновом пиджаке, длинном пальто и с цепью на груди. Балабанов остался в восторге и немедленно его утвердил.

Но в дальнейшем за Мурзиным закрепился образ бандита. Отрицательных персонажей он играл в сериалах и фильмах «Убойная сила», «Черный ворон», «Бандитский Петербург» и других. В 2015 году он исполнил роль прокурора в драме «Левиафан».

Сейчас Сергею уже 56 лет. С момента съемок в «Брате» он поправился и окончательно облысел. Он продолжает сниматься в сериалах и живет с третьей супругой и их дочкой Варварой. От прошлых отношений у него есть трое детей.