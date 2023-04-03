Обломанные ногти и поплывшее лицо: при взгляде на Регину Дубовицкую станет не по себе (фото)

Регина Дубовицкая известна по передаче «Аншлаг». Юмористическое шоу существует с конца 80-х, и все эти годы она остается его бессменной ведущей.

Однако в последнее время поклонники 74-летней Регины Игоревны стали все чаще обращать внимание на ее внешний вид. Дубовицкая резко постарела и из цветущей женщины превратилась в сгорбленную иссохшую старушку. Ее лицо сильно осунулось и «поплыло» вниз. Также пользователи Сети обратили внимание на обломанные ногти ведущей, что навело их на страшные подозрения. Многие уверены, что Регина Игоревна серьезно болеет, ведь как иначе объяснить ее резкое похудение. Но Дубовицкая опровергает подобные слухи и говорит, что у нее со здоровьем полный порядок.

Возможно, эти перемены — отголосок страшной аварии, которая произошла с ведущей в 2007 году. Нетрезвый водитель врезался в бетонную стену, после чего артистка оказалась в реанимации. У Дубовицкой ушло много времени на восстановление, но в итоге она вернулась в профессию.