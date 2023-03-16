«Облизывал» ее следы: почему Муравьева полгода отказывалась от роли в «Самой обаятельной и привлекательной»

Лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» стала одной из знаковых работ в карьере Ирины Муравьевой. В картине Геральда Бежанова она исполнила главную роль, в очередной раз доказав зрителям свой талант. При этом, как оказалось, артистка совершенно не хотела участвовать в ленте.

Дело в том, что к началу работы над фильмом Муравьева была уже успешной и известной актрисой и могла выбирать себе роли. Сценарий «Самой обаятельной и привлекательной» показался ей неинтересным и бессмысленным, а сама она мечтала о серьезных проектах.

Но Бежанов не принял отказ знаменитости. В течение полугода он уговаривал Муравьеву принять участие в фильме и был готов ради этого на любые жертвы.

«Я почувствовал, что ее надо добиваться. Я стоял перед ней на коленях, умолял ее мужа, „облизывал“ ее следы», — вспоминал в одном из интервью постановщик.

В итоге ему удалось добиться согласия артистки. Спустя годы она пересмотрела отношение к картине и признала ее «трогательной».