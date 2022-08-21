Облезлая пантера: вот как Наоми Кэмпбелл выглядит без парика

Звезда подиума, прозванная Черной пантерой, на протяжении всей карьеры появлялась перед камерами с копной роскошных, длинных волос. Несколько лет назад папарацци удалось вывести Наоми Кэмпблелл на чистую воду, когда запечатлели ее со съехавшим с головы париком.

Супермодель не стала отрицать очевидное и даже продемонстрировала поклонникам, как выглядят ее натуральные волосы. Несмотря на желание быть честной с аудиторией, удержаться от фильтров и ретуши Наоми не смогла. Впрочем, публика оценила ее смелость, осыпав комплиментами.

Причиной плачевного состояния волос модели профессионалы посчитали алопецию — болезнь, вызывающую их выпадение или поредение. Сама Кэмпбелл объяснила в разговоре с журналистами, что лишилась красивых локонов из-за постоянного наращивания.

Бороться за волосы звезде пришлось тяжким трудом, но, в конце концов, она добилась определенных успехов. Однако отказываться от париков Наоми не торопится, считая, что может себе это позволить.