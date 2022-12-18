Обладают удивительными способностями: в роду девушек с этими именами были ведьмы

Сами того не сознавая, мы перенимаем у представителей своего рода не только фамильные черты внешности, но и характер, таланты и способности. Ни для кого не секрет, что в семье гениальных музыкантов может родиться наследник с такими же выдающимися данными, а от союза математиков на свет появится новый Лобачевский. Эксперты в области непознанного считают, что по наследству передаются и сверхъестественные способности. Они перечислили имена, которые носят женщины, в роду которых были гадалки, знахарки и ведьмы.

Елена

Имя Елена переводится как “светлая”. Казалось бы, о какой магии может идти речь, ведь, как правило, ведовство ассоциируется в первую очередь с темными потусторонними силами. Но, как утверждают эксперты в области непознанного, никаких противоречий здесь нет. Древнегреческое имя Елена несет в себе энергетику любви, страсти, желания. Одним из самых распространенных видов магии всегда была любовная, и уж в ней-то предки Елены, да и она сама, знали толк.

Обладательницам этого имени достаточно сильно пожелать, чтобы мужчина обратил на нее внимание, и рано или поздно это обязательно произойдет.

Татьяна

Красивое имя Татьяна также несет в себе мощную энергетику. Обладательницы этого имени обладают сильным и многогранным характером. С одной стороны, это веселые и общительные девушки, с другой - строгие и даже порой суровые. Одним словом, настоящие загадки - как и положено потомственным колдуньям.

Специалисты утверждают, что Тани получили в наследство от предков экстрасенсорный дар.

Девушки, нареченные этим именем, могут видеть будущее, а также хорошо чувствуют энергетику людей и никогда не станут общаться с теми, кто интуитивно им не нравится, хотя они и не могут объяснить словами, почему.

Мадина

Красивое и яркое имя Мадина носят только избранные девушки - те, кто в наследство от предков получил магические способности. Интуиции обладательницы этого имени можно только позавидовать. Она буквально видит людей насквозь и никогда не станет поддерживать общение с теми, кто не внушает ей доверия. Мадина сильна в любовной магии, поэтому без труда может получить того мужчину, который ей приглянется.

Кроме того, сверхъестественных способностей этой девушки хватит и на то, чтобы сглазить своих врагов и недоброжелателей.

Поэтому эксперты рекомендуют не обижать ее.