Обладательницы этих женских имен обречены на одиночество: счастья не видать

Не стоит выбирать эти имена для дочери, если желаете ей встретить свою любовь.

Одиночество - это то, чего больше всего на свете боятся многие люди. И не зря, ведь оно причиняет не только душевную боль, но и вполне реальный вред для физического здоровья. Совместное исследование ученых Китайского университета Гонконга и Стэнфорда выявило, что негативные эмоции, которые доставляет человеку одиночество, способны состарить быстрее, чем никотин. Полностью уберечь себя и своих близких от социальной изоляции невозможно, но, по мнению специалистов в области эзотерики, можно нечаянно запрограммировать судьбу ребенка на одиночество, выбрав для него имя с отрицательной энергетикой. Они рассказали, как ни за что нельзя называть девочек - иначе во взрослой жизни они так и не встретят свою половинку.

Агриппина

Женское имя Агриппина состоит из двух греческих слов, которые складываются в словосочетание “дикая лошадь”. Девушки, которых родители нарекли этим необычным именем, под стать ему обладают неуживчивым и сложным характером. Агриппина отталкивает окружающих своим вспыльчивым нравом, кроме того, куда больше времени и сил она уделяет не личной жизни, а работе.

Неудивительно, что ей сложно найти себе пару.

Лариса

По мнению некоторых исследователей, женское имя Лариса происходит от слова “ларус”, одно из значений которого - “крепость”. Именно оно может оказать негативное влияние на судьбу девочки, которую назвали этим именем. Лариса замыкается в себе, причем не обязательно от застенчивости - напротив, она считает себя лучше других и смотрит на окружающих свысока.

Самодовольный характер Ларисы способен отпугнуть потенциальных женихов.

Раиса

Существует несколько версий происхождения имени Раиса. Согласно одной из них, корни этого имени уходят к арабскому слову “раис”, которое можно перевести как “начальница” или “предводительница”. Обладательницы этого имени действительно отличаются сильным характером, которыми они по праву могли бы гордиться, если бы не одно “но”.

Мужские замашки Раисы не привлекают кавалеров, поэтому зачастую она остается одна.

Стефания

Красивое имя Стефания переводится как “коронованная” или “венценосная”. Девушки, которые носят это имя, притягивают к себе мужчин, однако надолго они не задерживаются. Все дело в том, что Стефания похожа на Снежную королеву, она крайне холодна и сдержанна, когда необходимо проявить свои эмоции и подарить больше тепла.