Обладательницы этих 3 имен выходят замуж по расчету: "любовь" для них просто слово

“С милым рай и в шалаше”, - гласит народная мудрость. Когда двое любят друг друга, не так уж важно, сколько квадратных метров составляет площадь романтического гнездышка, какой марки у суженого автомобиль и есть ли он вообще. Ведь, как известно, имущество - дело наживное. Однако некоторые женщины на шалаш ни за что не согласятся. Эксперты рассказали, обладательницы каких имен при выборе спутника жизни ориентируются не на чувства, а на счет в банке.

Алла

Обладательница этого имени всегда выделяется на фоне других женщин. Яркая, эффектная, острая на язычок, она неизменно оказывается в центре мужского внимания.

Другие дамы недолюбливают Аллу, но не потому, что завидуют ее популярности, а потому, что знают - она играет чужими чувствами ради собственной выгоды.

На протяжении всей жизни Алла пытается найти того, кто станет для нее не только супругом, но и спонсором. Аппетиты у женщины, нареченной этим именем, большие - ей хочется собственный дом, авто и гаджеты последних моделей, отдых на престижных курортах. Довольно часто ей удается добиться своего и стать женой богатого мужчины.

Владислава

Судьба наделила Владиславу не по-женски сильным характером, но не одарила счастьем и благополучием. На жизненном пути этой девушки постоянно возникают какие-нибудь препятствия и трудности. Она встречает их и преодолевает с упорством и достоинством, но это стоит ей больших моральных затрат и потраченных нервов.

В определенный момент Владиславе надоедает рыть носом землю, чтобы хоть чего-нибудь добиться.

“Почему это другим все, а мне - ничего?” - спрашивает она мироздание.

Тогда-то обладательница имени и решает найти мужчину, который возьмет решение всех ее проблем на себя. Сумма его банковского счета для Влады интереснее, чем чувства.

Дарья

Даша - девушка с характером. Она четко знает, чего хочет от жизни, и упорно идет к осуществлению своих целей. Обладательница этого имени (к слову, производного от мужского персидского имени Дарий) мечтает о независимости, как материальной, так и духовной. А чтобы ее добиться, необходимо располагать солидными средствами.

Женщина, которую родители назвали таким именем, хочет видеть рядом с собой такого же успешного партнера, как и она сама.

Поэтому в мужья выбирает сильного и обеспеченного мужчину, который в случае каких-либо неприятностей сможет обеспечить им двоим “золотой парашют”. Любовь для Дарьи не главное, куда важнее взаимное уважение.