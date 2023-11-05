Обладательница самой большой груди среди русских актрис снялась в провокационной позе

Многие голливудские дивы решаются на сложные пластические операции, чтобы заполучить пикантные и манящие формы, которые будут сводить с ума миллионы. Но некоторым русским красавицам повезло: от природы у них женственная фигура и выдающиеся прелести. Изгибами звезды «Акушерки» восхищаются тысячи поклонников.

Ирина Пегова всегда была «в теле», но в этом особый шарм актрисы, которой совсем не нужно худеть.

Обладательница выдающегося бюста, она не стесняется публиковать в Сети весьма откровенные фотографии. Кадры с Пеговой, позирующей на пляже в красном бикини, произвели фурор среди подписчиков знаменитости.