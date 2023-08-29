Обладатели этих мужских имен способны предать женщину (и не единожды)

Предательство любимого мужчины всегда оставляет в памяти неизгладимый след. Неважно, идет ли речь о физической измене или масштабной лжи, главное, что продолжать отношения так, как раньше, уже невозможно. Безусловно, каждая женщина сама вправе решить, простить ли предателя или указать ему на дверь. Бывает, что виновник действительно раскаивается в содеянном и больше никогда не повторяет прежних ошибок. Но случается и так, что после клятв в верности и честности мужчина снова наносит болезненный удар. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладателям каких мужских имен не стоит безоглядно верить - они способны предать свою избранницу, и не один раз.

Виталий

Мужчина, нареченный этим именем, очень умен. К сожалению, нередко свои способности он использует не в самых лучших целях - например, для того, чтобы на протяжении долгого времени скрывать от любимой женщины свои похождения на стороне. Виталий умеет виртуозно лгать и притворяться.

Но, как известно, рано или поздно все тайное становится явным.

Какая-нибудь мелочь все равно выдаст измену Виталия, и тогда ему придется признаться в своих прегрешениях. Обладатель этого имени считает произошедшее пустяком и даже не представляет, какую боль причиняет своей избраннице.

Геннадий

Обаятельный и легкий на подъем Геннадий пользуется популярностью у прекрасного пола. Где бы ни появился этот мужчина, рядом с ним всегда будет стайка дам, охотно смеющихся над его шутками. Зато избраннице Гены ни капли не смешно - она-то знает, чем это может закончиться.

Обладатель этого имени настолько увлекается флиртом, что сам не замечает, как оказывается в объятиях другой дамы.

Скрывать этот факт от второй половинки он не сможет, чистосердечно во всем признается и раскается. Но спустя время снова совершит ту же ошибку, и выхода из этого замкнутого круга не предвидится.

Игорь

Обладатель имени Игорь производит на окружающих благоприятное впечатление, но если узнать его поближе, становится понятно, что этот мужчина хитер и изворотлив. Он заботится прежде всего о своем благополучии и удовлетворении своих желаний, а вот о второй половинке частенько забывает.

Игорю скучно находиться все время рядом с одной и той же женщиной, он ищет развлечений и находит их.

Не то чтобы он сильно шифруется, рано или поздно слухи о его амурных похождениях дойдут до избранницы, что, безусловно, причинит ей сильную боль. Правда, Игорь вряд ли отдает себе в этом отчет.